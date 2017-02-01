В Таиланде собаки спасли хозяйку от королевской кобры

1 Февраля 2017 15:08

Змея длиной почти два с половиной метра заползла в сад женщины, а четыре домашних пса проявили смелость и заставили ее уползти прочь от дома. К счастью, никто из животных не пострадал. Известно, что укус королевской кобры может быть смертельным, если сразу не принять противоядие.