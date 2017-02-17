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В Таджикистане за три дня сошли более 80 мощных лавин
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20 Февраля 2017 12:06

В Таджикистане за три дня сошли более 80 мощных лавин

Около ста машин заблокированы в районе Душанбе. Восемь сотрудников дорожной службы попали под лавину во время расчистки завалов. Трое спасены, поиски пятерых продолжаются. Зона бедствия сейчас оцеплена, там работают спасатели и сотрудники ГАИ. Таких лавин Таджикистан не видел уже 30 лет.

  

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