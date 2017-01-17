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В Страсбурге выбирают нового главу Европарламента
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17 Января 2017 12:05

В Страсбурге выбирают нового главу Европарламента

Он сменит на посту Мартина Шульца. Претендентов семеро, но самые высокие шансы на победу - у троих ключевых претендентов. Это "народник" Антонио Таяни, социалист  Джанни Пителла и либерал Ги Верхофстадт.  63-летний Таяни, бывший пресс-секретарь экс-премьера Италии  Сильвио Берлускони, занимал должность еврокомиссара по вопросам промышленности.  Он кандидат от правоцентристской Европейской народной партии - крупнейшей группы в Европарламенте. 58-летний Пителла является кандидатом от группы "Социалисты и Демократы".  Он был евродепутатом в течение 20-ти лет, но мало известен широкой публике.  А вот на экс-премьера Бельгии   Ги Верхофстадт "ставят" меньше.   Голосование  тайное. Если вдруг два кандидата наберут одинаковое количество голосов, победителем объявят старшего по возрасту.

 

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