В Страсбурге выбирают нового главу Европарламента

17 Января 2017 12:05

Он сменит на посту Мартина Шульца. Претендентов семеро, но самые высокие шансы на победу - у троих ключевых претендентов. Это "народник" Антонио Таяни, социалист Джанни Пителла и либерал Ги Верхофстадт. 63-летний Таяни, бывший пресс-секретарь экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, занимал должность еврокомиссара по вопросам промышленности. Он кандидат от правоцентристской Европейской народной партии - крупнейшей группы в Европарламенте. 58-летний Пителла является кандидатом от группы "Социалисты и Демократы". Он был евродепутатом в течение 20-ти лет, но мало известен широкой публике. А вот на экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадт "ставят" меньше. Голосование тайное. Если вдруг два кандидата наберут одинаковое количество голосов, победителем объявят старшего по возрасту.