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В Страсбурге депутаты Европарламента подписали безвизовый режим для Украины
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17 Мая 2017 19:02

В Страсбурге депутаты Европарламента подписали безвизовый режим для Украины

После многих лет переговоров все юридические формальности улажены. Соглашение вступит в силу в ночь на 11 июня. Украинцы смогут находиться на территории Шенгенской зоны до 90 дней в полугодие. Подчеркивается, что если к Киеву появятся "серьезные вопросы", связанные с миграцией и безопасностью, то безвизовый режим могут отменить.
  

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