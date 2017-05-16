В Страсбурге депутаты Европарламента подписали безвизовый режим для Украины

17 Мая 2017 19:02

После многих лет переговоров все юридические формальности улажены. Соглашение вступит в силу в ночь на 11 июня. Украинцы смогут находиться на территории Шенгенской зоны до 90 дней в полугодие. Подчеркивается, что если к Киеву появятся "серьезные вопросы", связанные с миграцией и безопасностью, то безвизовый режим могут отменить.