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В столице Никарагуа прошла церемония вступления в должность президента страны Даниэля Ортеги
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11 Января 2017 12:10

В столице Никарагуа прошла церемония вступления в должность президента страны Даниэля Ортеги

Политик занял должность в третий раз. Почетными гостями церемонии стали президенты Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора, а также представители руководства Кубы и ряда других стран. Делегацию  Беларуси возглавил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков. На выборах в ноябре Даниэля Ортегу  поддержали более 72 процентов избирателей.

  

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