В столице Никарагуа прошла церемония вступления в должность президента страны Даниэля Ортеги

11 Января 2017 12:10

Политик занял должность в третий раз. Почетными гостями церемонии стали президенты Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора, а также представители руководства Кубы и ряда других стран. Делегацию Беларуси возглавил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков. На выборах в ноябре Даниэля Ортегу поддержали более 72 процентов избирателей.