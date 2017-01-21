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В столице Ливии у посольства Италии и Египта прогремел взрыв
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22 Января 2017 15:04

В столице Ливии у посольства Италии и Египта прогремел взрыв

На воздух взлетел автомобиль, которым управлял террорист-смертник. Известно о двоих погибших. Место происшествия оцеплено полицейскими. Возле него также расположены гостиница и Министерство планирования Ливии. Отметим, посольство Италии открылось в Триполи всего пару недель назад.
  

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