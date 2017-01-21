В столице Ливии у посольства Италии и Египта прогремел взрыв

22 Января 2017 15:04

На воздух взлетел автомобиль, которым управлял террорист-смертник. Известно о двоих погибших. Место происшествия оцеплено полицейскими. Возле него также расположены гостиница и Министерство планирования Ливии. Отметим, посольство Италии открылось в Триполи всего пару недель назад.