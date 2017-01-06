В столице Китая густой смог

3 Января 2017 19:04

В целях безопасности движение автомобильного транспорта было остановлено на шести скоростных шоссе. В международном аэропорту отменили почти 200 рейсов. Приостановлена работа некоторых строек и предприятий. Детям и пожилым людям, а также лицам с проблемами дыхательных путей рекомендовано воздержаться от длительного пребывания на улице.