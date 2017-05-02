В столице Казахстана сегодня начнется четвертый раунд переговоров по Сирии

3 Мая 2017 02:00

В нем участвуют представители России и Ирана, а также Турции, властей Сирии и оппозиции. В качестве наблюдателей выступают представители Организации Объединенных Наций, Иордании и США. Основной темой должны стать российские предложения по урегулированию ситуации. Речь идет о создании четырех зон снижения напряженности: к северу от города Хомс, в провинции Идлиб, в Восточной Гуте и на юге Сирии. Москва также предложила установить блокпосты на линиях разграничения и центры мониторинга.