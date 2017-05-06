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В столице Индии произошла утечки газа
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6 Мая 2017 12:03

В столице Индии произошла утечки газа

В столице Индии после утечки газа госпитализировали около двух сотен школьников. Это произошло не в самой школе, а в расположенном возле нее контейнерном депо в зоне таможенного контроля. Несколько учеников упали в обморок, у них наблюдались раздражение кожи и головокружение. Но сообщается, что их жизни ничего не угрожает. По данным СМИ, утечка произошла из баллона с веществом, которое используется для производства пестицидов. Ведется следствие.

  

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