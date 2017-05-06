В столице Индии произошла утечки газа

6 Мая 2017 12:03

В столице Индии после утечки газа госпитализировали около двух сотен школьников. Это произошло не в самой школе, а в расположенном возле нее контейнерном депо в зоне таможенного контроля. Несколько учеников упали в обморок, у них наблюдались раздражение кожи и головокружение. Но сообщается, что их жизни ничего не угрожает. По данным СМИ, утечка произошла из баллона с веществом, которое используется для производства пестицидов. Ведется следствие.