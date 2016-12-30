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В столице Греции выпал снег
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29 Декабря 2016 15:06

В столице Греции выпал снег

Снегопад обрушился на Афины ранним утром. Высота снежного покрова составила 3-4 сантиметра. Больших проблем снегопад не вызвал – на улице стоит плюсовая температура, вместо гололеда на дорогах образовалась снежная каша. Снег -  крайне редкое явление в греческой столице. Он выпадает здесь раз в несколько лет в отличие от горных районов страны.

 

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