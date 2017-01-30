В столице Филиппин завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная"

30 Января 2017 09:05

В столице Филиппин Маниле завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная". Титул самой красивой женщины в мире завоевала 24-летняя францужека из города Лилль Ирис Миттенар. Победительница в данный момент проходит обучение по профессии хирург-стоматолог. Она увлекается экстремальными видами спорта, в том числе прыжками с парашютом, банджи-джампингом и дельтапланеризмом. Второе место досталось представительнице Гаити, третье - колумбийке.