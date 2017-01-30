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В столице Филиппин завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная"
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30 Января 2017 09:05

В столице Филиппин завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная"

В столице Филиппин Маниле завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная". Титул самой красивой женщины в мире завоевала 24-летняя францужека из города Лилль Ирис Миттенар. Победительница в данный момент проходит обучение по профессии хирург-стоматолог. Она увлекается экстремальными видами спорта, в том числе прыжками с парашютом, банджи-джампингом и дельтапланеризмом. Второе место досталось представительнице Гаити, третье - колумбийке.

  

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