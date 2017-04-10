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В Стокгольме прошла акция памяти жертв теракта 7 апреля
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10 Апреля 2017 09:07

В Стокгольме прошла акция памяти жертв теракта 7 апреля

На центральную площадь города пришли десятки тысяч человек. Минутой молчания они почтили память погибших. Напомним, в прошлую пятницу грузовик протаранил толпу людей в центре шведской столицы. Теракт унес 4 жизни, 15 человек получили ранения. Полиция задержала уже двоих подозреваемых, в том числе и исполнителя. Это гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. По данным местных СМИ, на допросе он заявил, что действовал по приказу "Исламского государства".

  

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