В Стокгольме прошла акция памяти жертв теракта 7 апреля

10 Апреля 2017 09:07

На центральную площадь города пришли десятки тысяч человек. Минутой молчания они почтили память погибших. Напомним, в прошлую пятницу грузовик протаранил толпу людей в центре шведской столицы. Теракт унес 4 жизни, 15 человек получили ранения. Полиция задержала уже двоих подозреваемых, в том числе и исполнителя. Это гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. По данным местных СМИ, на допросе он заявил, что действовал по приказу "Исламского государства".