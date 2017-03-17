19 Марта 2017 15:13

Великолепные эксклюзивные часы и дизайнерские украшения. В Стамбуле проходит международная выставка ювелирных изделий. На ней представлены в огромном ассортименте дорогие и уникальные авторские новинки, классика и современный дизайн, антиквариат, а также оборудование и инструменты для ювелиров. На форум приехали более 1200 компаний из 30 стран.