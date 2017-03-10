В Стамбуле потерпел крушение пассажирский вертолет

10 Марта 2017 15:05

Сообщается, что воздушное судно вылетело из аэропорта Ататюрк. Через пять минут полета вертолет врезался в телебашню и упал на шоссе, в результате чего возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, медики и спасатели. По данным МИД России, на борту находились 7 человек. 5 пассажиров погибли. Четверо из них были гражданами России. Судьба двух пилотов остается неизвестной. Вертолет принадлежал частной турецкой компании. Вероятной причиной крушения называют плохие погодные условия.