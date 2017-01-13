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В Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание
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13 Января 2017 19:11

В Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание

Оно находилось в аварийном состоянии. На момент обрушения в нем никто не проживал - оно было пустым. Пострадали мимо проходящие люди: один человек погиб, пятеро получили ранения. Среди местных жителей и работников автозаправочной станции возникла небольшая паника. На место происшествия направлены спасатели и бригады скорой помощи.

 

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