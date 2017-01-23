В мире
24 Января 2017 09:02
В США жертвами серии торнадо стали 20 человек
В США жертвами серии торнадо стали 20 человек, более 50 пострадали. Есть пропавшие без вести. Разрушены дома, повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Ущерб еще только предстоит подсчитать, но очевидно, что он огромен. На месте работают поисково-спасательные бригады. Стихия затронула значительную часть страны. Разрушения в Джорджии, Миссисипи, Калифорнии, удары стихии ощутили на себе также Техас, Алабама, Луизиана и Флорида. Помощь им обещают оказать федеральные власти.
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