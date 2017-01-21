В США завершились торжества, посвященные инаугурации Дональда Трампа

21 Января 2017 12:26

В Вашингтоне прошел военный парад, после которого состоялось три официальных бала. И в каждом из них принимали участие и президент, и первая леди.

А незадолго до начала парада в центре Вашингтона участники акций протеста столкнулись с силами полиции. Арестовано не менее 90 протестующих.

Подробнее - Александра Пинчук. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приехал к зданию конгресса на бронированном лимузине с супругой Меланьей и младшим сыном Бэрроном. Как известно, Трамп просил сократить время традиционного парада, чтобы максимально быстро приступить к работе. Парад в итоге длился менее двух часов.

В параде, маршрут которого пролегал от Капитолийского холма к Белому дому, приняли участие оркестры, подразделения всех видов вооруженных сил страны, представители штатов и крупных городов.

Ранее Дональд Трамп был приведен к присяге. Президентскую присягу на ступенях здания Капитолия принимал председатель Верховного суда США Джон Робертс, а в в своей инаугурационной речи Дональд Трамп пообещал стать голосом "людей, о которых забыли", которыми, по его словам, долгое время пренебрегали вашингтонские политики, отметив, что американская мясорубка завершается, причем прямо здесь и прямо сейчас.

Дональд Трамп, президент США: "Я буду сражаться за вас с каждым вздохом, который остается в моем теле, и я никогда впредь не позволю вам остаться в беде. Америка начнет снова побеждать, побеждать, как никогда прежде. Мы вернем себе наши рабочие места, вернем себе наши границы, вернем наше богатство, и мы никогда не отречемся от нашей мечты".

Бывший госсекретарь США и главная соперница Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон присутствовала на церемонии с супругом Биллом, экс-президентом США. А перед самым началом торжеств уходящий президент Барак Обама пожал руки всем членам семьи Трампа.

45 президент США и его семья уже прибыли в Белый дом. Дональд Трамп подписал и первые указы. Церемонию эту транслировали практически все американские телевизионные каналы. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в частности, был подписан документ, который позволяет Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США. Завизировал Трамп и ряд официальных назначений, а также документ, который провозглашает Национальный день патриотизма.