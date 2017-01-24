В мире
25 Января 2017 12:05
В США важный день для национальной безопасности
Избранный президент остается верен своим планам. В частности, это касается строительства "великой стены" на границе с Мексикой. Трамп обещает уже сегодня подписать указ о ее возведении. Далее Трамп собирается утвердить еще ряд резонансных указов, которые касаются иммиграции, а также ужесточения контроля на границах. Их точное содержание пока не раскрывается, но, как ожидается, ограничат допуск в страну гражданам семи стран Ближнего Востока, населенных преимущественно мусульманами. Ожидается, что Дональд Трамп обяжет ряд американских городов, где по традиции не задерживают и не арестовывают нелегальных мигрантов, помогать федеральным властям в операциях по поиску и депортации таких людей.
Другие новости
25.01.2017 12:14 / В мире В Испании открыт первый в Европе подводный музей
25.01.2017 12:03 / В мире Взрыв и стрельба у отеля в столице Сомали
25.01.2017 09:04 / В мире В Италии число жертв схода снежной лавины на отель в области Абруццо достигло 18-ти человек
25.01.2017 08:03 / В мире США могут ограничить въезд в страну беженцев из стран Ближнего Востока и Африки
25.01.2017 08:00 / В мире Стал известен соперник Ангелы Меркель
25.01.2017 07:16 / В мире В аэропортах Москвы из-за снегопада отменены и задержаны десятки авиарейсов
25.01.2017 07:10 / В мире Президент США будет стремиться наладить отношения с Россией
24.01.2017 21:19 / В мире В Москве открылась выставка "Достояние России"
24.01.2017 21:17 / В мире Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
24.01.2017 19:06 / В мире Десятки автомобилистов перекрыли въезд в Киев
24.01.2017 19:03 / В мире В Астане завершилась встреча по межсирийскому урегулированию
24.01.2017 15:12 / В мире До 14 возросло число погибших под лавиной в итальянской провинции Абруццо
24.01.2017 15:10 / В мире Туристический автобус упал с крутого склона на востоке Индии
24.01.2017 15:08 / В мире Межсирийскую встречу в Астане могут продлить на день
24.01.2017 12:16 / В мире Промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун покинул свой пост
24.01.2017 12:08 / В мире В итальянской провинции Абруццо число погибших под лавиной возросло до 12-ти человек
24.01.2017 12:06 / В мире В Брюсселе прошла масштабная акция протеста европейских фермеров
24.01.2017 12:04 / В мире В Астане второй день работы международной конференции по Сирии