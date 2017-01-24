В США важный день для национальной безопасности

25 Января 2017 12:05

Избранный президент остается верен своим планам. В частности, это касается строительства "великой стены" на границе с Мексикой. Трамп обещает уже сегодня подписать указ о ее возведении. Далее Трамп собирается утвердить еще ряд резонансных указов, которые касаются иммиграции, а также ужесточения контроля на границах. Их точное содержание пока не раскрывается, но, как ожидается, ограничат допуск в страну гражданам семи стран Ближнего Востока, населенных преимущественно мусульманами. Ожидается, что Дональд Трамп обяжет ряд американских городов, где по традиции не задерживают и не арестовывают нелегальных мигрантов, помогать федеральным властям в операциях по поиску и депортации таких людей.