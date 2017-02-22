В США ужесточат меры депортации нелегалов

22 Февраля 2017 07:07

Министр внутренней безопасности Джон Келли издал два меморандума, направленных на исполнение указа президента Дональда Трампа о высылке иммигрантов. Сотрудники соответствующих служб уже прислали новые руководства по выявлению, задержанию и скорой депортации нелегалов. Сообщается, что процесс высылки упростится. В большей мере директивы коснутся тех, кто был осужден за совершение преступлений. Нововведения не затронут права иммигрантов, нелегально попавших в страну в детском возрасте. Также в документах отмечается, что иммиграционная служба США наймет на работу дополнительно 10 тысяч человек.