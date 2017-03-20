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В США ушел из жизни миллиардер Дэвид Рокфеллер
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20 Марта 2017 19:14

В США ушел из жизни миллиардер Дэвид Рокфеллер

Ему был 101 год. Американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров скончался в своем доме в Покантико-Хилл во сне.

  

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