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В США ураганный ветер едва не сдул четырехлетнюю девочку
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10 Марта 2017 12:06

В США ураганный ветер едва не сдул четырехлетнюю девочку

Инцидент произошел в штате Огайо и попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как маленькая Мэдисон поднимается по лестнице, открывает дверь и в этот момент шквалистый порыв подхватывает ребенка и уносит в сторону. К счастью, девочка не пострадала, она смогла удержаться на дверной ручке. Свидетелем ЧП стала мать Мэдисон, которая незамедлительно пришла к ней на помощь.

  

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