В США ураганный ветер едва не сдул четырехлетнюю девочку

10 Марта 2017 12:06

Инцидент произошел в штате Огайо и попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как маленькая Мэдисон поднимается по лестнице, открывает дверь и в этот момент шквалистый порыв подхватывает ребенка и уносит в сторону. К счастью, девочка не пострадала, она смогла удержаться на дверной ручке. Свидетелем ЧП стала мать Мэдисон, которая незамедлительно пришла к ней на помощь.