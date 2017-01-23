В мире
23 Января 2017 19:08
В США свирепствуют мощные торнадо
Погибли не менее 20 человек, более полусотни получили ранения. От непогоды страдают жители Техаса, Алабамы, Миссисипи, Луизианы и Флориды. Самая сложная обстановка - в Джорджии. Здесь скорость ветра достигала почти 220 километров в час. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения. Разрушены десятки жилых домов, повалены деревья, столбы электропередачи. При этом вихри обрушились на юго-восток США ночью, когда все спали. Прогнозы синоптиков неутешительны — ураганный ветер, ливень с градом и смерчи ожидаются еще в ряде американских штатов на юге страны.
Другие новости
23.01.2017 19:05 / В мире В Астане проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии
23.01.2017 15:14 / В мире В Голландии начался сезон тюльпанов
23.01.2017 15:06 / В мире Острова Французской Полинезии в Тихом океане во власти мощных наводнений
23.01.2017 12:04 / В мире Власти китайского города Ухань превратили снос старых домов в шоу
23.01.2017 12:03 / В мире Дональд Трамп высказал недоумение по поводу состоявшихся массовых акций
23.01.2017 12:02 / В мире В Астане стартовала закрытая встреча по межсирийскому урегулированию
23.01.2017 09:12 / В мире Международный фестиваль воздушных шаров проходит на альпийском курорте Шато-д'О
23.01.2017 09:08 / В мире Samsung объявила официальную причину взрывов своих Galaxy Note 7
23.01.2017 09:00 / В мире Непогода в США
23.01.2017 08:06 / В мире United Airlines приостановила все полеты в воздушном пространстве США
23.01.2017 08:04 / В мире Очередная стрельба в США
23.01.2017 08:03 / В мире В Белфасте во время стрельбы на заправочной станции ранен полицейский
23.01.2017 07:09 / В мире В Италии не теряют надежду найти выживших в отеле "Ригопьяно"
23.01.2017 07:07 / В мире Бенуа Амон и Мануэль Вальс лидируют в первом туре праймериз социалистов
23.01.2017 07:05 / В мире В Астане сегодня пройдет закрытая встреча по сирийскому урегулированию
22.01.2017 15:06 / В мире В Париже завершилась Неделя мужской моды
22.01.2017 15:04 / В мире В столице Ливии у посольства Италии и Египта прогремел взрыв
22.01.2017 15:03 / В мире Во Франции проходит первый тур праймериз социалистов и их сторонников