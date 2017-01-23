В США свирепствуют мощные торнадо

23 Января 2017 19:08

Погибли не менее 20 человек, более полусотни получили ранения. От непогоды страдают жители Техаса, Алабамы, Миссисипи, Луизианы и Флориды. Самая сложная обстановка - в Джорджии. Здесь скорость ветра достигала почти 220 километров в час. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения. Разрушены десятки жилых домов, повалены деревья, столбы электропередачи. При этом вихри обрушились на юго-восток США ночью, когда все спали. Прогнозы синоптиков неутешительны — ураганный ветер, ливень с градом и смерчи ожидаются еще в ряде американских штатов на юге страны.