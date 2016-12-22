В США сегодня проходит голосование выборщиков

19 Декабря 2016 21:10

Им предстоит определить, кто станет 45-м американским президентом. Именно коллегия выборщиков (а не американский народ) ставит точку в процессе избрания главы государства. 538 членов коллегии делают свой выбор, как правило, в соответствии с результатами всеобщего голосования. Но... Однажды Америка уже столкнулась с нежеланием следовать традициям. Почти 2 века назад выборщики отдали свое предпочтение проигравшему кандидату, тот получил власть. Каковы шансы Дональда Трампа стать жертвой подобного прецедента? Разбиралась Ольга Давидович.

Сегодня настал этот день X, который так ждали все мировые СМИ — в США началось решающее голосование, которое должно поставить точку в президентской гонке. В столицах 50 штатов заполняют свои бюллетени 538 выборщиков. Они должны подтвердить волю американских граждан, т.е. избрать Дональда Трампа, отдав ему 306 своих голосов против 232 у Хиллари Клинтон.

Дана Лоеш, политический комментатор, США: "Трамп победил, и это факт - у него значительный перевес голосов выборщиков. Естественно, что сейчас многие говорят об упразднении данной коллегии. Тем более что по голосам избирателей победила Клинтон. Но подобная система закреплена в нашей Конституции. И до недавнего времени ни у кого она не вызывала вопросов".

Казалось бы, уже все решено, подобная процедура - всего лишь формальность. Ведь почти в половине американских штатов законодательство запрещает выборщикам голосовать за проигравшего кандидата. И если народный избранник нарушит этот запрет, ему грозит крупный денежный штраф. Да и по статистике, за 22 выборочных цикла было отмечено только 179 случаев голосования вопреки волеизъявлению населения штата. И лишь однажды за всю историю США в 1836 году в Вирджинии выборщики сообща пошли наперекор общественному мнению, отдав предпочтение непопулярному кандидату в вице-президенты Ричарду Джонсону. В итоге он стал вице-президентом и четыре года успешно работал в кабинете восьмого главы Белого дома Мартина Ван Бюрена. В эту же кампанию на выборщиков оказывается беспрецедентное давление, от них требуют пойти против правил и не поддерживать избранного президента.

Ив Энслер, протестующая: "Я обращаюсь к коллегии выборщиков — передумайте, отдайте голоса за Клинтон. Нельзя допустить, чтобы Трамп стал президентом. Это будет катастрофа. Спасите нашу землю, образование, спасите наших женщин, спасите иммигрантов".

Массированная кампания развернута и в СМИ. На местах выборщиков запугивают, присылают письма с угрозами вплоть до угроз физической расправы, если они поддержат кандидатуру республиканца. Для того чтобы оттянуть переезд Трампа в Белый дом, его противникам нужно переманить на свою сторону 37 человек. Но, по оценкам экспертов, таких может оказаться максимум 20. Сам Трамп, который только что завершил тур по штатам, в ходе которого благодарил избирателей, уверен в итоговом решении коллегии, заявил, что возмущен поведением протестующих против законной процедуры выборов.

Дональд Трамп, избранный президент США: "Если бы мои многочисленные сторонники действовали и выступали бы так, как это делают те, кто проиграл выборы, то их бы презирали и называли бы ужасными словами".

Результаты сегодняшнего голосования огласят 6 января, когда на специальном совместном заседании обеих палат Конгресса вскроют конверты. При этом наблюдатели отмечают, что даже если и случится "восстание выборщиков", это вряд ли что-то изменит — по закону при таком раскладе главу государства будет выбирать Палата представителей, а она в настоящее время контролируется республиканцами. Так что по всем прогнозам, 20 января именно Дональд Трамп принесет присягу и вступит в должность 45-го президента США.