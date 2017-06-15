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В США рухнул дирижабль
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16 Июня 2017 07:07

В США рухнул дирижабль

ЧП в американском штате Висконсин. Рядом с местом проведения турнира по гольфу упал рекламный дирижабль. Воздушное судно загорелось еще в воздухе и стало стремительно терять высоту. На борту был только пилот, он смог эвакуироваться на парашюте, но получил ожоги лица, травмы шеи и спины. Летательный аппарат фотографировал и снимал видео турнира.

  

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