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В США разгорается скандал: в штате Арканзас решили досрочно казнить 7 заключенных
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13 Апреля 2017 15:16

В США разгорается скандал: в штате Арканзас решили досрочно казнить 7 заключенных

Причина в том, что истекает срок действия препарата, используемого для смертельных инъекций. Как известно, ранее бывали случаи, когда вводилось просроченное вещество, и это приводило к мукам приговоренных. Получить новую партию лекарства не удастся, так как фармацевтическая компания сняла его с производства. 
  

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