В США разгорается скандал: в штате Арканзас решили досрочно казнить 7 заключенных

13 Апреля 2017 15:16

Причина в том, что истекает срок действия препарата, используемого для смертельных инъекций. Как известно, ранее бывали случаи, когда вводилось просроченное вещество, и это приводило к мукам приговоренных. Получить новую партию лекарства не удастся, так как фармацевтическая компания сняла его с производства.