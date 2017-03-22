В мире
22 Марта 2017 19:18
В США придумали внедорожник-трансформер для городских пробок
Благодаря гидравлическим подъемникам новинка на базе Jeep Cherokee способна "вырастать" почти на 3 метра. Водителю, попавшему в пробку, достаточно нажать кнопку, кроссовер приподнимает кузов, расширяет колесную базу и успешно преодолевает затор, проезжая над стоящими авто.
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