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В США придумали внедорожник для городских пробок
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22 Марта 2017 09:09

В США придумали внедорожник для городских пробок

Компания Thinkmodo создала инновационный автомобиль-трансформер. Jeep Cherokee, благодаря гидравлическим подъемникам, способен вырастать почти на три метра. Попав в пробку, водителю необходимо нажать кнопку. Далее кроссовер приподнимает свой кузов и одновременно расширяет колесную базу. После чего успешно преодолевает затор, проезжая над стоящими в очереди авто.

  

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