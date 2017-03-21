В США придумали внедорожник для городских пробок

22 Марта 2017 09:09

Компания Thinkmodo создала инновационный автомобиль-трансформер. Jeep Cherokee, благодаря гидравлическим подъемникам, способен вырастать почти на три метра. Попав в пробку, водителю необходимо нажать кнопку. Далее кроссовер приподнимает свой кузов и одновременно расширяет колесную базу. После чего успешно преодолевает затор, проезжая над стоящими в очереди авто.