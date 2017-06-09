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В США перевернулся автобус со школьниками
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9 Июня 2017 09:06

В США перевернулся автобус со школьниками

Автобус со школьниками перевернулся недалеко от Атланты в американской Джорджии. Один человек погиб, около 40 пострадали, некоторые в критическом состоянии. ЧП с машиной, которая принадлежит баптистской церкви, произошло по дороге в аэропорт. Оттуда школьники должны были отправиться в миссионерскую поездку в Африку. Машина, опрокинувшись, задела легковой автомобиль.

  

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