В США перевернулся автобус со школьниками

9 Июня 2017 09:06

Автобус со школьниками перевернулся недалеко от Атланты в американской Джорджии. Один человек погиб, около 40 пострадали, некоторые в критическом состоянии. ЧП с машиной, которая принадлежит баптистской церкви, произошло по дороге в аэропорт. Оттуда школьники должны были отправиться в миссионерскую поездку в Африку. Машина, опрокинувшись, задела легковой автомобиль.