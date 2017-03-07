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В США начали расследование утечки документов ЦРУ в WikiLeaks
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9 Марта 2017 08:12

В США начали расследование утечки документов ЦРУ в WikiLeaks

В разведывательном штабе попытаются понять, как документы попали к WikiLeaks. Опубликованная информация в основном подлинная, но пока точно это неизвестно. Не исключено, что некоторые документы были изменены. Напомним, сайт WikiLeaks 7 марта опубликовал тысячи документов, которые якобы взяты из Центра киберразведки ЦРУ и открывают подробности инструментария американского кибершпионажа.

  

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