В США - масштабный мятеж студентов в университете Беркли в Калифорнии

2 Февраля 2017 15:10

В США - масштабный мятеж студентов в одном из элитных учебных заведений - университете Беркли в Калифорнии. Сотни студентов разбивали стекла, жгли различные предметы и даже успели соорудить баррикады. Формальный повод – приезд сторонника Дональда Трампа для проведения лекции. В целях безопасности выступление отменили. На территории вуза введен временный запрет на передвижение. Напомним, в начале недели в Калифорнии начали сбор подписей за выход штата из состава США.

А в тюрьме строгого режима в городе Смирна (штат Делавер) заключенные взяли в заложники не менее пятерых охранников, точное число всех заложников неизвестно. К месту стянуты дополнительные наряды полиции. Нескольких человек, по некоторым данным, удалось освободить. Кроме недовольства политикой Трампа, заключенные требуют улучшения условий содержания и реформы пенитенциарной системы.