16 Февраля 2017 19:02

В США группа влиятельных конгрессменов выступила с предложением, которое серьезно затрудняет возможность отмены санкций против России. Внесенный документ обязывает президента Дональда Трампа заранее уведомить Конгресс о планах по снятию или ослаблению ограничений и обосновать свои намерения. Затем у законодателей будет 120 дней на то, чтобы рассмотреть и заблокировать решение Белого дома. Тем временем сегодня по всей Америке бастуют тысячи недовольных миграционной политикой Трампа. Выходцы из разных стран мира не идут на работу или учебу, чтобы показать, насколько они важны для экономики страны и американского образа жизни. Акция "День без мигрантов" запланирована в таких городах, как Филадельфия, Вашингтон, Бостон, Хьюстон, Чикаго и Нью-Йорк.