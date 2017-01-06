В США двухлетний ребенок спас брата-близнеца

4 Января 2017 08:07

Установленная в комнате видеокамера запечатлела, как дети, игравшие в углу возле комода, случайно перевернули его. Один из малышей оказался придавлен к полу, родителей поблизости не было, к счастью, другой брат не растерялся и после нескольких попыток смог приподнять огромный шкаф и вызволить своего брата-близнеца из ловушки.