В США День без женщин закончился арестами

9 Марта 2017 07:25

Полиция задержала 13 участниц марша у отеля Дональда Трампа в Нью-Йорке за невыполнение приказов покинуть улицу. Девушки сидели на дороге перед гостиницей и блокировали движение транспорта. Среди задержанных есть организаторы акции Дня без женщин. Обвинения задержанным пока не предъявлены. Похожие манифестации состоялись и в других городах США.