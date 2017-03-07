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В США День без женщин закончился арестами
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9 Марта 2017 07:25

В США День без женщин закончился арестами

Полиция задержала 13 участниц марша у отеля Дональда Трампа в Нью-Йорке за невыполнение приказов покинуть улицу. Девушки сидели на дороге перед гостиницей и блокировали движение транспорта. Среди задержанных есть организаторы акции Дня без женщин. Обвинения задержанным пока не предъявлены. Похожие манифестации состоялись и в других городах США.
  

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