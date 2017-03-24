В США частный самолет врезался в жилой дом

25 Марта 2017 15:03

В США в штате Джорджия небольшой частный самолет врезался в жилой дом. Инцидент произошел в округе Кобб, когда воздушное судно направлялось в местный аэропорт. Самолет рухнул во двор жилого дома, протаранил здание, после чего загорелся. На борту находился только пилот, он погиб на месте. Люди, проживающие в пострадавшем доме, в момент крушения были в церкви, поэтому не пострадали.