9 Февраля 2017 07:17

В США частично обнародовали письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. 18-страничное сообщение адресовано экс-президенту страны Бараку Обаме. В письме террорист называет Обаму злодеем и головой змеи и заявляет, что США, "страна угнетения и тирании", спровоцировала атаки на себя в результате деструктивной политики. Напомним, сейчас злоумышленник содержится в тюрьме Гуантанамо. Данное письмо он написал еще в 2015 году, однако руководство тюрьмы отказывалось отправлять его Обаме. Это произошло практически в тот момент, когда последний паковал вещи для отъезда из Белого дома.