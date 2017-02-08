В мире
9 Февраля 2017 07:17
В США частично обнародовали письмо Халида Шейха Мохаммеда
В США частично обнародовали письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. 18-страничное сообщение адресовано экс-президенту страны Бараку Обаме. В письме террорист называет Обаму злодеем и головой змеи и заявляет, что США, "страна угнетения и тирании", спровоцировала атаки на себя в результате деструктивной политики. Напомним, сейчас злоумышленник содержится в тюрьме Гуантанамо. Данное письмо он написал еще в 2015 году, однако руководство тюрьмы отказывалось отправлять его Обаме. Это произошло практически в тот момент, когда последний паковал вещи для отъезда из Белого дома.
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