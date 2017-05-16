В США бушует торнадо

17 Мая 2017 08:06

На северо-востоке штата Айова выпал град. Повреждены крыши и стены жилых домов. Бури бушевали в штате Висконсин. Там пострадали свыше двух десятков человек. Смерч прошел у стоянки жилых автоприцепов, многие из которых были серьезно повреждены. Сильным ветром были повалены десятки деревьев и разрушены здания.