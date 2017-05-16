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В США бушует торнадо
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17 Мая 2017 08:06

В США бушует торнадо

На северо-востоке штата Айова выпал град. Повреждены крыши и стены жилых домов. Бури бушевали в штате Висконсин. Там пострадали свыше двух десятков человек. Смерч прошел у стоянки жилых автоприцепов, многие из которых были серьезно повреждены. Сильным ветром были повалены десятки деревьев и разрушены здания.

  

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