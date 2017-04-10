В мире
10 Апреля 2017 15:04
В США 150 полицейских ищут американца, пославшего президенту страны письмо с угрозами
Содержание документа власти держат в тайне. Отмечается, что в нем "выражаются недовольство правительством и личная тревога за всех и вся, кроме законов природы". Поиски идут в Висконсине, где 32-летний Джозеф Якубовски украл из магазина большое количество огнестрельного оружия, в том числе винтовок, поджег свой автомобиль и скрылся. По всему штату усилено патрулирование. ФБР объявило награду в размере 10 тысяч долларов за помощь в поимке преступника.
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