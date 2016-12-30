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В Совете Безопасности ООН сегодня вечером пройдет голосование по проекту резолюции по Сирии
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31 Декабря 2016 12:09

В Совете Безопасности ООН сегодня вечером пройдет голосование по проекту резолюции по Сирии

Документ представила российская делегация. В резолюции говорится о поддержке договоренностей о прекращении огня в арабской республике, достигнутых при посредничестве Москвы и Анкары, а также подчеркивается "важность их полного и немедленного выполнения". Кроме того, упоминаются предстоящие переговоры между правительством Сирии и оппозицией, которые пройдут в Астане.  

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