В Совете Безопасности ООН представили новый проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии

12 Апреля 2017 07:07

Великобритания, США и Франция представили в Совете Безопасности ООН новый проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии. Голосование пройдет вечером. На прошлой неделе в Совете Безопасности представили три варианта документа, но ни один не был принят.

Химическая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб произошла в прошлый вторник. По разным данным, погибли от 80 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. Позже ВВС США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Россия настаивает, что никаких доказательств применения Дамаском химического оружия нет.