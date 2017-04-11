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В Совете Безопасности ООН представили новый проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии
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12 Апреля 2017 07:07

В Совете Безопасности ООН представили новый проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии

Великобритания, США и Франция представили в Совете Безопасности ООН новый проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии. Голосование пройдет вечером. На прошлой неделе в Совете Безопасности представили три варианта документа, но ни один не был принят.

Химическая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб произошла в прошлый вторник. По разным данным, погибли от 80 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. Позже ВВС США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Россия настаивает, что никаких доказательств применения Дамаском химического оружия нет.

  

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