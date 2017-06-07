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В Совете Безопасности ООН осудили теракты в Тегеране
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8 Июня 2017 07:04

В Совете Безопасности ООН осудили теракты в Тегеране

Организаторов и исполнителей атак нужно привлечь к ответственности. В ООН теракты назвали "варварскими и трусливыми".

Накануне в иранской столице группа боевиков ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, а второго уничтожили сотрудники полиции. Второй отряд радикалов атаковал парламент. Спецслужбам удалось уничтожить трех исламистов, четвертый подорвал себя. В списке жертв - не менее 13-ти человек, еще 43 пострадали. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты. Полиции накануне удалось задержать еще пятерых человек, причастных к нападениям.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана Хасану Роухани, родным и близким погибших во время терактов.

  

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