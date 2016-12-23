В сказочное путешествие по миру отправился Санта-Клаус

24 Декабря 2016 21:11

До Нового года остается ровно неделя. Это время, конечно же, наполнено волшебными моментами, когда каждый может хоть ненадолго, но все же поверить в сказку. В свое сказочное путешествие по миру отправился Санта-Клаус. В этом году первой страной, которую он посетил, опять стала Россия: подарки получили дети на Дальнем Востоке. Веселое новогоднее турне по традиции "отслеживает" Объединенное командование ПВО Северной Америки. А все детали о вояже эксперты публикуют на специальном сайте. Именно там написано, что длина саней Санты составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, а ширина - 80 конфет. Вес саней на взлете - 75 тысяч леденцов. Говорят, что ориентиром для радаров служит красный нос оленя Рудольфа.