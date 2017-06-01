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В Сирии жертвами авиаударов за последнее время стали около сотни человек
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31 Мая 2017 21:05

В Сирии жертвами авиаударов за последнее время стали около сотни человек

В Сирии жертвами авиаударов международной коалиции во главе с США за последнее время стали около сотни человек, в их числе женщины и дети. С таким заявлением выступил на заседании Совбеза ООН заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. Он заявил, что ситуация на северо-востоке Сирии резко ухудшается и призвал добиваться доступа для гуманитарной помощи через границу и линию разграничения, включая доступ по земле из Алеппо.

Тем временем Минобороны России сообщило об успешной военной операции против боевиков "Исламского государства" в Сирии. Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" военно-морского флота запустили четыре крылатые ракеты "Калибр" по объектам террористов в районе Пальмиры. Поражены укрытия, где находилась тяжелая техника и скопления боевиков, переброшенных из Ракки.

  

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