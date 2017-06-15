В Сирии во время авиаудара мог быть убит лидер “Исламского государства” Абу-бакр аль-Багдади

16 Июня 2017 12:05

Как сообщает Минобороны России, это произошло в конце мая на юге Ракки, где проходило совещание лидеров группировки. Удар нанесли самолеты Су-35 и Су-34. Военные утверждают, что кроме аль-Багдади были убиты другие высокопоставленные боевики - не менее 30-ти полевых командиров среднего звена и до 300 террористов из числа их личной охраны. В ведомстве подчеркивают, что о действиях российской авиации была заранее уведомлена американская сторона.