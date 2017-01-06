7 Января 2017 21:12

Сегодняшний день принес тревожные новости с Ближнего Востока. В Сирии совершен теракт. 60 человек, по данным турецкого агентства "Анадолу", погибли во время взрыва в городе Аазаз на севере страны в 7 километрах от границы с Турцией. Десятки ранены. Взрыв произошел у здания местного суда. Как сообщается, сработала бомба, которую заложили в автомобиль. Ранее город много раз атаковали боевики группировки "Исламское государство". С полуночи 30 декабря в Сирии вступил в силу режим прекращения огня. Договоренностей удалось достичь при посредничестве России и Турции. Обе страны тогда выступили гарантами соблюдения договоренностей.