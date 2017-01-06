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В Сирии совершен теракт
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7 Января 2017 21:12

В Сирии совершен теракт

Сегодняшний день принес тревожные новости с Ближнего Востока. В Сирии совершен теракт. 60 человек, по данным турецкого агентства "Анадолу",  погибли во время взрыва в городе  Аазаз на севере страны в 7 километрах от границы с Турцией. Десятки ранены. Взрыв произошел у здания местного суда. Как сообщается, сработала бомба, которую заложили в  автомобиль. Ранее город много раз атаковали боевики группировки  "Исламское государство". С полуночи 30 декабря в Сирии вступил в силу режим прекращения огня. Договоренностей удалось достичь при посредничестве России и Турции. Обе страны тогда выступили гарантами соблюдения договоренностей.

 

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