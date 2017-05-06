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В Сирии сегодня начинают действовать зоны деэскалации
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6 Мая 2017 09:07

В Сирии сегодня начинают действовать зоны деэскалации

Меморандум об их создании был подписан на этой неделе в Астане. Согласно документу в обозначенных районах должны быть прекращены все боевые действия. Всего таких зон будет четыре в разных частях страны.

Они создаются на полгода с возможностью автоматического продления этого статуса на аналогичный срок. Планируется, что там начнется восстановление инфраструктуры, а также смогут работать гуманитарные организации. Все это (по задумке авторов инициативы) должно вернуть местных жителей. Странами-гарантами перемирия в Сирии выступают Россия, Иран и Турция.

  

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