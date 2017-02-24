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В Сирии прогремел второй за день взрыв
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24 Февраля 2017 19:05

В Сирии прогремел второй за день взрыв

По словам очевидцев, еще одна машина была подорвана террористами "Исламского государства". Погибли не менее 8 человек. ЧП произошло в городе, который ранее был освобожден от ИГИЛ - он находится вблизи Алеппо.

Напомним, первый взрыв был совершен недалеко от Эль-Баба. Погибли более 60 человек, десятки пострадали. Среди них - сирийские военные и мирные жители. Взрыв устроил террорист, который въехал на КПП повстанцев Сирийской свободной армии.

  

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