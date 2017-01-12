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12 Января 2017 09:05

В Сирии на участке разрушенного магистрального водопровода начнутся восстановительные работы

Из-за взрыва здесь уже три недели без воды остаются пять с половиной миллионов жителей Дамаска. Исламисты, под контролем которых находится район источников, согласились пропустить туда ремонтные бригады. Кроме того, с вооруженными формированиями достигнута договоренность, что они полностью покинут этот район. Многие согласились воспользоваться предоставленной властями амнистией. Остальные - преимущественно боевики "Джабхат ан-Нусры" - будут выведены в провинцию Идлиб.