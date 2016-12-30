Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Сирии ликвидировали высокопоставленного командира "Исламского государства"
В мире
RSS
В Сирии ликвидировали высокопоставленного командира "Исламского государства"
Скачать Поделиться

29 Декабря 2016 08:05

В Сирии ликвидировали высокопоставленного командира "Исламского государства"

В Сирии силы международной коалиции во время авиаудара ликвидировали высокопоставленного командира Исламского государства. Абу Джандал Аль-Кувейти был убит рядом с дамбой на реке Евфрат в 40 километрах от Ракки, которая считается "столицей" боевиков в Арабской республике. Ранее Пентагон сообщил, что 4 декабря устранили трех ключевых командиров исламистов. Двое причастны к подготовке терактов в Париже, третий был заочно осужден в Бельгии.

 

Другие новости

ЧП в Казахстане Надзвычайнае здарэнне ў Казахстане 02.01.2017 09:04 / В мире ЧП в Казахстане

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =