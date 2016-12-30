В Сирии ликвидировали высокопоставленного командира "Исламского государства"

29 Декабря 2016 08:05

В Сирии силы международной коалиции во время авиаудара ликвидировали высокопоставленного командира Исламского государства. Абу Джандал Аль-Кувейти был убит рядом с дамбой на реке Евфрат в 40 километрах от Ракки, которая считается "столицей" боевиков в Арабской республике. Ранее Пентагон сообщил, что 4 декабря устранили трех ключевых командиров исламистов. Двое причастны к подготовке терактов в Париже, третий был заочно осужден в Бельгии.