В Сирии более 5 миллионов человек остаются без питьевой воды

9 Января 2017 15:04

Боевики отрезали Дамаск от основного источника, уже три недели жители столицы испытывают недостаток в водоснабжении. Правительство страны готово предложить амнистию боевикам, которые сложат оружие. А президент Башар Асад подтвердил готовность к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. На встрече может быть поднят и вопрос о референдуме по конституции Сирии.