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В Сирии более 5 миллионов человек остаются без питьевой воды
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9 Января 2017 15:04

В Сирии более 5 миллионов человек остаются без питьевой воды

Боевики  отрезали Дамаск от основного источника,  уже  три недели жители столицы испытывают недостаток в водоснабжении. Правительство страны готово предложить амнистию боевикам, которые сложат оружие. А президент Башар Асад  подтвердил готовность к переговорам по урегулированию конфликта  в Астане. На встрече может быть поднят и вопрос о референдуме по конституции Сирии.

 

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