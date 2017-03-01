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В Сингапуре робот доставляет в номер бутылки с водой, туалетные принадлежности и еду
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2 Марта 2017 09:09

В Сингапуре робот доставляет в номер бутылки с водой, туалетные принадлежности и еду

Один из отелей в Сингапуре доставляет заказы своим постояльцам с помощью специальных роботов. Устройство AURA разработано крупнейшим производителем робототехники для гостиниц. Такие посыльные помогут компенсировать недостаток рабочей силы в отелях Сингапура. Например, AURA могут доставить в номер бутылки с водой, туалетные принадлежности и еду.

  

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